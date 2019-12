Promovendus Sheffield United klimt naar plek vijf na winst bij Brighton

Herstelde Van Dijk in basis Liverpool bij finale WK voor clubs

18:06 Liverpool speelt vanavond met Virgil van Dijk in de finale van het wereldkampioenschap voetbal voor clubs tegen het Braziliaanse Flamengo. De Nederlandse verdediger is voldoende hersteld van een griep. Van Dijk ontbrak eerder in Doha nog in de halve eindstrijd tegen Monterrey.