Pröpper vecht zich met Brighton naar drie punten tegen Everton

Pascal Gross had de thuisclub na een kwartier nog wel op voorsprong geschoten. Een eigen doelpunt van Adam Webster vijf minuten later bracht de score echter weer in evenwicht: 1-1.



Het duel kabbelde voort richting een gelijkspel, maar toen was daar Calvert-Lewin. De invaller stond nog geen twee minuten in het veld toen hij in de 74ste minuut op aangeven van Mason Holgate de 1-2 maakte. Daarna bleef het duel spectaculair. Everton leek toch op de drie punten af te stevenen, maar Maupay maakte tien minuten voor tijd vanaf elk meter de gelijkmaker. In blessuretijd was de vreugde bij Brighton compleet toen Digne de bal in eigen doel schoot: 3-2.



Brighton staat dankzij de overwinning 12de met twaalf punten. Everton staat vlak boven de degradatiestreep met twee punten minder.