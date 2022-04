Protest fans ManUnited: Old Trafford blijft zeventien minuten leeg tegen Norwich City

Dat het niet goed gaat met hun club, zullen de supporters ook vanmiddag laten zien tijdens het duel met hekkensluiter Norwich City (16.00 uur). Gisteren kwamen zo’n twintig supporters naar het trainingscomplex om hun onvrede te uiten tegen de eigenaren van de club door middel van spandoeken. Vanmiddag zullen de fans pas na de zeventiende minuut Old Trafford binnenkomen om een statement te maken richting de Glazer-familie die de club voor al voor zeventien jaar leidt, met weinig succes de laatste jaren. ,,Als ze dat doen, dan hoop ik wel dat ze daarna achter de ploeg gaan staan”, zei Rangnick in gesprek met de BBC over de supportersactie. ,,Maar hoeveel steun we krijgen, hangt natuurlijk af van wat wij op het veld laten zien.”

Geen spijt, wel meer verwachtingen

Rangnick staat sinds november aan het roer bij United, waar hij de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer opvolgde. De Duitse coach had er meer van verwacht. ,,Als manager moet je je altijd afvragen wat je beter had kunnen doen, maar ik heb er geen spijt van”, zei Rangnick.

,,We zijn ons er allemaal van bewust dat het geen gemakkelijke ploeg is. De hele situatie was niet eenvoudig, anders zou ik hier niet zitten en zou Ole hier waarschijnlijk nog steeds zijn. We hebben de afgelopen maanden laten zien dat we het niveau wat omhoog hebben kunnen halen, maar niet helemaal op de manier die ik had gewild.”