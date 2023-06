PSG annuleert kampioensviering vanwege ernstige situatie rondom Sergio Rico: 'We zijn allemaal aangedaan’

,,Er zullen geen vieringen zijn, het is een moeilijke week”, zei Galtier vooraf aan de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Clermont Foot. ,,We zijn allemaal aangedaan omdat we gingen van het winnen van de Franse titel op zaterdag naar wakker worden met meer dan een beetje pijn zondagmorgen. We proberen zo goed als het gaat onze gedachten ervan af te leiden tijdens de trainingen. Samen proberen we heel veel positieve gedachten naar Sergio, zijn moeder, vrouw en geliefden te sturen.”



Rico raakte zwaar gewond aan het hoofd nadat hij de controle over zijn paard verloor toen hij zondagochtend een ritje maakte in de buurt van Huelva, een stad in Andalusië. Hij werd na het ongeval per helikopter naar een ziekenhuis in Sevilla gebracht. De 29-jarige Spanjaard, die één interland speelde, is bij PSG reservekeeper achter de Italiaan Gianluigi Donnarumma.