PSG boos op L’Equipe om geruchten over vertrek Neymar en Mbappé

In die krant viel te lezen dat PSG komende zomer een van zijn sterspelers - Kylian Mbappé of Neymar - moet verkopen om zich aan de Financial Fair Play-regels van de Europese voetbalbond UEFA te houden.



,,We ontkennen met grote stelligheid deze volstrekt onjuiste en belachelijke beweringen'', schrijft de voetbalclub uit de Franse hoofdstad in een verklaring. Volgens PSG probeert L'Équipe stemming te maken tegen de club, die riant lijstaanvoerder is in de Franse Ligue 1 en eigendom is van investeerders uit Qatar.



Dit najaar heropende de UEFA het onderzoek naar het financiële beleid van de Franse topclub. Op basis van de regels van Financial Fair Play (FFP) mag een club in Europa per jaar niet meer uitgeven dan de omzet. PSG diende daarop een klacht in bij het sporttribunaal CAS.