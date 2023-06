PSG-doelman Sergio Rico ontwaakt uit coma na valpartij van paard: ‘We zetten kleine stappen vooruit’

Goed nieuws uit Spanje: doelman Sergio Rico is na drie weken ontwaakt uit zijn coma. De Spaanse doelman werd eind mei opgenomen in het ziekenhuis nadat hij van een paard was afgevallen in zijn geboorteland. Het gaat inmiddels beter met Rico.

Hoe de keeper er exact aan toe is, geeft zijn vrouw Alba Silva niet prijs. Toch sprak Silva in gesprek met het Spaanse Telecinco hoopgevende woorden uit. ,,We zetten steeds wat kleine stappen vooruit. Het is een kwestie van geduld hebben. Ik heb er geen moment aan getwijfeld of hij hier weer overheen zou komen. We zien eindelijk weer wat licht aan het einde van de tunnel.’’

Rico werd eind mei landskampioen met Paris Saint-Germain en kreeg van de club toestemming om naar zijn geboorteland af te reizen. Daar ging het echter helemaal mis: tijdens een rit op een paard kwam Rico hard ten val. Volgens Marca gaf het paard bovendien nog een trap in de nek van Rico. De doelman werd opgenomen op de intensive care, waar hij de laatste weken in coma lag.

Steunbetuiging

Het nieuws leidde tot geschokte reacties reacties in Frankrijk en Spanje. PSG annuleerde het kampioensfeest, terwijl ploeggenoten de doelman een hart onder de riem door voorafgaand aan Clermont Foot met speciale shirts het veld te betreden. Het laatste duel van de competitie stond vrijwel volledig in het teken van een steunbetuiging aan de onfortuinlijke doelman, die dit seizoen tweede keuze was achter de Italiaan Gianluigi Donnarumma.

De afgelopen weken was de situatie van Rico juist zorgwekkend. ,,Het medisch personeel blijft waakzaam en blijft zijn vorderingen volgen”, meldden bronnen rond het ziekenhuis in Sevilla. Het is niet bekend of en wanneer Rico zich weer op het trainingsveld van PSG kan melden. De doelman beschikt nog over een eenjarig contract in Parijs.

