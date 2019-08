PSG haalt in China eerste prijs van het seizoen op

Video Arsenal verpulvert clubrecord voor Ligue 1-revelatie Pépé

2 augustus Arsenal kent een nieuwe recordaanwinst. Nicolas Pépé komt voor liefst tachtig miljoen euro over van LOSC Lille. De 24-jarige Ivoriaan neemt daarmee het record van Pierre-Emerick Aubameyang (die voor bijna 64 miljoen euro over kwam van Borussia Dortmund, red.) over.