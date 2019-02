PSG laat Neymar wederom in Brazilië revalideren

Bosz mag hopen op belangrij­ke kracht Bender tegen Krasnodar

20 februari Peter Bosz kan in het duel met FK Krasnodar in de Europa League morgen mogelijk weer beschikken over Sven Bender. De middenvelder had begin februari in het duel met Bayern München een hamstringblessure opgelopen. ,,De mogelijkheid bestaat dat hij mee kan doen", zei de Nederlandse coach vandaag.