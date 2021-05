PSG lijkt vijf dagen na CL-uitschakeling ook titel te verspelen

Paris Saint-Germain kwam net voor rust (zesde minuut van extra tijd eerste helft) nog wel op voorsprong in het Roazhon Park in Rennes. Neymar, die zaterdag zijn contract in Parijs verlengde tot medio 2025, schoot raak vanaf elf meter. In de 70ste minuut maakte Serhou Guirassy de 1-1 namens Rennes, dat vorig seizoen knap derde werd en nu op de zevende plaats staat. Presnel Kimpembe kreeg in de 87ste minuut nog een rode kaart, die hij afgelopen dinsdag ook al had moeten krijgen in de slotfase in Manchester. Kylian Mbappé moest vanwege zijn kuitblessure opnieuw toekijken. In Manchester deed hij dat nog vanuit de dug-out, nu zat hij op de tribune. Linksbak Mitchel Bakker bleef bij PSG op de bank.

Lille OSC, de club van Jong Oranje-verdediger Sven Botman, won vrijdagavond al met 0-3 in de Derby du Nord bij RC Lens. De Turkse spits Burak Yilmaz (35) maakte twee goals, waarna zijn Canadese aanvalspartner Jonathan David voor de derde goal zorgde. Lille is met drie punten voorsprong hard op weg naar de vierde titel in de clubhistorie. Eerder slaagde de club uit het uiterste noorden van Frankrijk daarin in 1946, 1954 en 2011. De koploper speelt nog tegen nummer elf AS Saint-Étienne (thuis) en nummer twaalf SCO Angers (uit).

PSG speelt de komende twee zondagen nog tegen nummer dertien Stade de Reims (thuis) en nummer veertien Stade Brest (uit). De ploeg van Pochettino speelt woensdagavond eerst de uitwedstrijd bij Montpellier in de halve finales van de Franse beker. AS Monaco neemt het donderdagavond in de andere halve finale op tegen GFA Rumilly Vallières, dat uitkomt op het vierde niveau van Frankrijk. Monaco won zondagmiddag met 0-1 bij Stade Reims en is op weg naar de derde plaats, die een plek in de voorronde van de Champions League betekent. De nummer vier gaat de Europa League in.

Stand in Ligue 1 na 36 speelrondes:

1. Lille OSC - 79 punten

2. Paris Saint-Germain - 76 punten

3. AS Monaco - 74 punten

4. Olympique Lyon - 73 punten

