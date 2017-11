PSG loopt verder uit, dankzij goal Neymar

Lewandowski haalt hard uit naar oud-trainer Ancelotti

29 november Robert Lewandowski van Bayern München heeft nog even stevig uitgehaald naar de enige tijd geleden ontslagen trainer Carlo Ancelotti. ,,De reden dat veel van onze spelers last hebben van spierblessures is dat hij geen goede oefenstof had", zegt de Poolse aanvaller over de Italiaanse coach in Bild.