'PSG maakt zich klaar voor megatransfer Oblak'

Nieuwe trainer Dortmund lovend over Bosz: 'Dit team had alleen een zege nodig'

11:42 Borussia Dortmund won gisteravond voor de eerste keer in 73 dagen in de Bundesliga. Onder de nieuwe trainer Peter Stöger werd Mainz met 2-0 verslagen. Over zijn voorganger, Peter Bosz, is de Duitser niets dan lovend.