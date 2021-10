PSG met Wijnaldum in de basis vecht zich dankzij Di María terug tegen Lille

Messi moest in de rust plaatsmaken voor landgenoot Mauro Icardi. De 34-jarige Argentijn, die nog altijd wacht op zijn eerste treffer in de Ligue 1, had een dag voor de wedstrijd apart van de groep getraind vanwege lichte spierklachten. Messi verscheen desondanks aan de aftrap en bleef in de rust in de kleedkamer achter. Toen stond het stroef draaiende PSG nog achter door een goal van Jonathan David. De Canadees tikte de bal op aangeven van Burak Yilmaz langs keeper Gianluigi Donnarumma.

Ook Georginio Wijnaldum, die voor het eerst in ruim een maand weer eens een basisplaats had bij Paris Saint-Germain, maakt de 90 minuten niet vol. Maar de middenvelder van Oranje stond nog wel op het veld bij de gelijkmaker van Marquinhos in de 74ste minuut. Tien minuten later moest Wijnaldum plaatsmaken voor aanvaller Julian Draxler, want Mauricio Pochettino nam geen genoegen met een gelijkspel. Zonder de zieke Kylian Mbappé en de gewisselde Messi wist PSG in de slotfase puntenverlies te voorkomen. In de 88ste minuut sloeg Di María op aangeven van Neymar toe: 2-1.