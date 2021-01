PSG onderuit bij laagvlieger Lorient, Lille aan kop na zege

Schal­ke-trai­ner belooft herstelde Huntelaar eerste minuten

29 januari Klaas-Jan Huntelaar is opgenomen in de selectie van Schalke 04 voor de uitwedstrijd van zaterdag tegen Werder Bremen. De 37-jarige spits, die eerder deze maand overkwam van Ajax, is voldoende hersteld van een kuitblessure.