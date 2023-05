PSG sluit roerige week af met zege, Napoli op feestavond ook te sterk voor Fiorentina

Met videoParis Saint-Germain heeft een roerige week afgesloten met een overwinning in de Ligue 1. Zonder de afwezige Lionel Messi won de ploeg van trainer Christophe Galtier met 1-3 bij het bijna gedegradeerde Troyes. De voorsprong op nummer twee RC Lens, dat gisteravond Olympique Marseille versloeg, is weer zes punten met nog vier wedstrijden te gaan.

PSG verloor vorig weekend thuis met 3-1 van Lorient en daarna brak de onrust uit rond de landskampioen. Messi vertrok volgens Franse media zonder toestemming van de club voor promotiewerkzaamheden naar Saudi-Arabië, waarna hij zou zijn geschorst. De club heeft hier geen officiële mededeling over gedaan. Supporters van PSG gingen afgelopen week boos de straat op om hun onvrede te uiten over de prestaties van de club en sterspelers zoals Messi.

Kylian Mbappé, de andere vedette, zorgde in Troyes al in de achtste minuut voor wat rust in de ploeg. De Fransman kon zomaar binnenkoppen nadat een van richting veranderde voorzet was teruggekomen van de lat. In de tweede helft verdubbelde Vitinha de marge vanuit de rebound. Xavier Chavalerin bracht de spanning nog even terug, maar Fabián Ruiz zorgde al snel voor de derde Parijse treffer.

Volledig scherm © REUTERS

Napoli luistert feestavond op met zege

Italiaans kampioen Napoli heeft zijn sportieve plicht gedaan in het thuisduel met Fiorentina. De ploeg van Luciano Spalletti was in het Stadio Diego Armanod Maradona, dat was volgepakt met uitzinnige supporters, met 1-0 te sterk voor de bezoekers uit Florence. De Nigeriaanse topscorer Victor Osimhen maakte in de tweede helft de enige treffer vanaf de strafschopstip.

Met de zege komt Napoli op 83 punten. De ploeg die vorige week al de eerste titel sinds 1990 veroverde, heeft een voorsprong van 17 punten op Juventus. Fiorentina, de nummer acht van de ranglijst, is nu twaalf punten verwijderd van Europees voetbal.

Osimhen werd zoals zo vaak dit seizoen matchwinnaar. De spits had echter wel twee strafschoppen nodig om het verschil te maken. De Nigeriaan miste nog zijn eerste penalty drie minuten na rust, maar schoot in de 73ste minuut wel raak vanaf de stip. Met zijn 47ste doelpunt in de Serie A passeerde hij ook oud-speler George Weah als meest trefzekere Afrikaan ooit in de Italiaanse competitie.

Volledig scherm © AP

Premier League (Engeland)

• Newcastle United - Arsenal 0-2

• West Ham United - Manchester United 1-0

Bundesliga (Duitsland)

• 17.30 uur: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 6-0

Serie A (Italië)

• Atalanta - Juventus 0-2

• Torino - Monza 1-1

• Napoli - Fiorentina 1-0

• 20.45 uur: Lecce - Hellas Verona 0-0

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ligue 1 (Frankrijk)

• Angers - AS Monaco 1-2

• Ajaccio - Toulouse 0-0

• AJ Auxerre - Clermont 1-1

• FC Lorient - Stade Brest 2-1

• FC Nantes - Strasbourg 0-2

• Olympique Lyon - Montpellier 5-4

• 20.45 uur: Troyes - Paris Saint-Germain 0-1

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Jupiler Pro League (België)

• Westerlo - Cercle Brugge (Play-Offs Conference League) 3-5

• 18.30 uur: Royal Antwerp - Racing Genk (Play-Offs Kampioenschap) 1-1