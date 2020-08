PSG-trainer Tuchel pissig na bekerwinst: ‘Vier of vijf goals? Dat kán helemaal niet’

VIDEOThomas Tuchel is klaar met de kritiek op Paris Saint-Germain. De Duitse trainer liet zich na de winst op Olympique Lyon in de finale van de Coupe de la Ligue even gaan.

PSG won na strafschoppen (na 120 minuten stond het 0-0) van Memphis Depay en co, maar Franse media zijn over het spel van de ploeg niet echt te spreken. ,,PSG viert feest om de behaalde prijzen, maar het spel oogt stroperig”, schrijft Le Parisien. L’Equipe vond de finale tegen Lyon niet best. ,,Het viel een groot deel van de tijd tegen, ook qua intensiteit.”

Tuchel kreeg direct na de finale ook al dergelijke kritiek, en reageerde als door een adder gebeten. ,,Noem mij een ploeg die elke wedstrijd vier of vijf keer scoort. Dat kan helemaal niet”, zei hij tegen Franse journalisten. “Voor mij is het duidelijk: jullie vinden altijd iets negatiefs. Jullie zoeken altijd naar problemen. Wij hebben helemaal geen probleem bij PSG, we hebben deze beker gewonnen.”

Paris Saint-Germain werd eerder uitgeroepen tot Franse kampioen. Vorige week won de club de Franse beker en tegen Lyon volgde de Coupe de la Ligue. PSG is ook nog actief in de Champions League. Atalanta Bergamo is in de kwartfinales de tegenstander.