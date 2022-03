PSG vecht als een leeuw voor Kylian Mbappé: ‘Bedrag zetten we als laatste op het contract’

Real Madrid heeft zijn zinnen gezet op de 23-jarige aanvaller en wil hem deze zomer overnemen. Afgelopen zomer bood de Spaanse club naar verluidt al 180 miljoen euro. ,,Zolang er geen handtekening is gezet, zullen we alles doen wat in onze macht ligt om Kylian bij ons te houden”, aldus Leonardo.

Het verhaal dat PSG de Franse aanvaller een jaarsalaris van 50 miljoen euro in het vooruitzicht heeft gesteld boven op een ‘loyaliteitsbonus’ van 100 miljoen euro, deed Leonardo af als onzin. ,,Het klopt niet. We hebben geen specifiek aanbod gedaan. Het laatste dat we op het contract zullen zetten, is het bedrag”, aldus de Braziliaan.

Nog geen besluit

Mbappé zegt zelf dat hij nog geen besluit genomen over zijn toekomst. Zijn contract loopt deze zomer af. Hij heeft dit seizoen de komst van Lionel Messi naar PSG ogenschijnlijk met gemak doorstaan. Mbappé is dit seizoen de grote man in de aanval met inmiddels al 24 doelpunten op zijn naam.

PSG maakt zich op voor de return komende woensdag in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid. De Parijse club won het thuisduel met 1-0. Mbappé maakte de treffer.