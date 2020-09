PSG verliest ook van Marseille in hete Classique: dertien gele en vijf rode kaarten

Frans international Florian Thauvin maakte in de 31ste minuut de winnende goal in het Parc des Princes, door bij de tweede paal een indraaiende vrije trap van Dimitri Payet binnen te tikken. De laatste keer dat Marseille in het Parc des Princes won was op 28 februari 2010, liefst 3218 dagen geleden. Hatem Ben Arfa, Lucho González en Benoît Cheyrou waren toen de doelpuntenmakers namens de club uit de Zuid-Franse havenstad.



Oranje-international Kevin Strootman viel in de 68ste minuut in en kreeg in de 91ste minuut ook een gele kaart, maar daarna werd het pas echt onvriendelijk in het Parc des Princes, waar 5000 toeschouwers op de tribunes zaten. Na minutenlang bekvechten tussen Neymar en de Spaanse verdediger Álvaro González sloeg de vlam echt in de pan, resulterend in een opstootje met een paar rake trappen en klappen. Layvin Kurzawa en Jordan Amavi konden met direct rood van het veld af na hun gevecht, de Argentijnse internationals Leandro Paredes en Darío Benedetto kregen hun tweede gele kaart voor het aanstichten van het opstootje.