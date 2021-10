PSG verrassend onderuit bij Rennes, Messi blijft droog staan in Ligue 1

Lionel Messi speelde zijn derde competitiewedstrijd voor zijn nieuwe club, maar wacht nog altijd op zijn eerste treffer in de Ligue 1. Met een inzet op de lat was hij er in de eerste helft wel heel dichtbij. In de Champions League was de Argentijn eerder deze week wel trefzeker in de kraker tegen Manchester City (2-0).



Paris Saint-Germain had de eerste acht wedstrijden in de Ligue 1 gewonnen (met doelcijfers 22-7), maar in Rennes gaf de koploper niet thuis. Gaëtan Laborde zette de thuisploeg op slag van rust verrassend op voorsprong. Flavien Tait maakte er in de eerste minuut van de tweede helft 2-0 van.