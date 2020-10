PSG-voorzitter Al-Khelaifi vrijgesproken van corruptie, 120 dagen cel voor Valcke

Jérôme Valcke, voormalig secretaris-generaal van wereldvoetbalbond FIFA, kreeg in plaats van de geëiste drie jaar cel een voorwaardelijke gevangenisstraf van 120 dagen. De Fransman moet een bedrag van 1,75 miljoen euro terugbetalen aan de FIFA. De zaak draaide om vermeende corruptie bij de toewijzing van uitzendrechten van diverse grote voetbaltoernooien, waaronder WK’s.



Valcke zou zichzelf daarmee hebben verrijkt. Een deel van de rechten kwam terecht bij Al-Khelaifi, die ook de baas is van de beIN Media Group. In ruil daarvoor mocht Valcke geruime tijd kosteloos een luxe villa op Sardinië bewonen die eigendom is van de Qatarees. De rechter zag echter niet genoeg bewijs om ze achter de tralies te zetten. Al-Khelaïfi en de Griekse zakenman Dinos Deris, die ook betrokken zou zijn bij de zaak, werden zelfs vrijgesproken.