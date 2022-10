PSG wéér niet langs het Benfica van Roger Schmidt, Real Madrid door na ‘bloederige goal’ in 95ste minuut

Met videoParis Saint-Germain is er weer niet in geslaagd om het Benfica van Roger Schmidt te verslaan. Het werd in Parijs 1-1, waardoor beide ploegen dicht bij plaatsing voor de achtste finale van de Champions League zijn. Real Madrid plaatste zich wél al voor de volgende ronde, met dank aan een goal van Antonio Rüdiger in de 95ste minuut. De Duitser hield aan die goal wel een flinke hoofdwond over.

Kylian Mbappé is wederom de veelbesproken man bij Paris Saint-Germain. Franse en Spaanse media kwamen dinsdagmiddag met het bericht dat het Franse goudhaantje in januari wil vertrekken, omdat PSG de beloftes niet na zou komen die het gedaan zou hebben bij de contractverlenging van Mbappé afgelopen zomer. Berichten die de clubleiding ontkent.

Die berichten konden echter niet voorkomen dat Mbappé ‘gewoon’ trefzeker was tegen het Benfica van coach Roger Schmidt. Na een overtreding op Juan Bernat mocht Mbappé in de 40ste minuut vanaf elf meter aanleggen en hij zorgde voor de 1-0 ruststand in Parijs. Die stand zou na negentig minuten voldoende zijn voor een plek in de achtste finales van de Champions League, want eerder op de avond verloor Juventus met 2-0 van Maccabi Haifa.

Mbappé werd met zijn goal bovendien de all-time topscorer van Paris Saint-Germain in de Champions League. De Fransman, nog altijd pas 23 jaar, scoorde al 31 keer voor zijn ploeg in het miljardenbal. Daarmee heeft hij er nu één meer dan Edinson Cavani.

Die fraaie statistiek was niet genoeg voor de winst. Na 62 minuten mocht Benfica namelijk ook een penalty nemen na een overtreding van Marco Verratti. João Mario schoot de bal hoog door het midden en zorgde voor de 1-1. Die stand was ook de eindstand, al dacht Mbappé ook nog even zijn tweede van de avond te scoren. De Fransman stond echter buitenspel.

Door het 1-1 gelijkspel zijn beide ploegen nog niet honderd procent verzekerd van een plek in de achtste finale. De voorsprong van zowel PSG als Benfica op Juventus en Maccabi Haifa is vijf punten met nog maar twee wedstrijden te gaan.

Real Madrid mazzelt

Bij Sjachtar Donetsk - Real Madrid, vanwege de oorlog in Oekraïne gespeeld in Warschau, viel het eerste doelpunt direct na rust. Echter niet voor Real Madrid, maar voor de thuisploeg. Oleksandr Zubkov knikte de bal binnen een minuut achter de Oekraïense doelman Andriy Lunin, die de geblesseerde Thibaut Courtois verving.

Na die 1-0 mocht Real Madrid van geluk spreken dat voormalig Ajax-spits Lassina Traoré zijn vizier niet op scherp had staan. De spits uit Burkina Faso trof de lat en hield de Koninklijke daarmee in de wedstrijd.

Pas in de allerlaatste minuut van de blessuretijd plaatste Real Madrid zich alsnog voor de achtste finale. Antonio Rüdiger knikte op het allerlaatste moment nog raak, al moest hij dat wel bekopen met een flinke hoofdwond na een botsing met de doelman. Tijd om te juichen had Rüdiger dus niet, maar dankzij zijn goal is de titelhouder wél verzekerd van een plek bij de laatste zestien.

In dezelfde groep won RB Leipzig met 0-2 van Celtic door goals van Timo Werner en Emil Forsberg in het laatste kwartier. Daardoor staat RB Leipzig nu tweede met zes punten, Sjachtar Donetsk derde met vijf punten en Celtic laatste met één punt.

Chelsea wint wéér van AC Milan

AC Milan verloor vorige week met 3-0 van Chelsea op Stamford Bridge en zinde na een 2-0 zege op Juventus dit weekend op wraak tegen The Blues, waar Hakim Ziyech ontbrak. Die wraak kwam er niet. AC Milan-verdediger Fikayo Tomori pakte namelijk na achttien minuten al rood na een overtreding op Mason Mount. Jorginho benutte de penalty die daarop volgde en Pierre-Emerick Aubameyang maakte nog voor rust de 0-2. Die ruststand was ook de eindstand. Bij AC Milan viel voormalig Ajacied Sergiño Dest al in de eerste helft in. De verdediger kreeg een grote kans in de tweede helft, maar raakte de bal verkeerd en kon de spanning niet meer terug in de wedstrijd brengen.

Dinamo Zagreb en RB Salzburg speelden in dezelfde groep als AC Milan en Chelsea met 1-1 gelijk. Daardoor blijft het ongekend spannend in Groep E, waarin Chelsea met zeven punten leidt, RB Salzburg zes punten heeft en AC Milan en Dinamo Zagreb volgen met vier punten.

Uitslagen Champions League

Standen Champions League

Statistieken Champions League

