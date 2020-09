PSG wil onderzoek naar racisme aan adres van Neymar

De aanvaller van PSG beschuldigt de Spaanse voetballer Alvaro Gonzalez ervan hem een ‘aap’ te hebben genoemd, nadat hij van het veld was gestuurd in blessuretijd omdat hij de verdediger van Marseille op zijn achterhoofd had geslagen.

,,Wij rekenen er op dat de disciplinaire commissie van de Franse voetbalbond dit tot op de bodem uitzoekt”, aldus PSG in een reactie. ,,Uiteraard zullen wij daar alle medewerking aan verlenen. In het voetbal en in onze maatschappij is geen plaats voor racisme. Dat dragen we op allerlei manieren uit. Laten we daar dan ook naar handelen.”