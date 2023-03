PSV-aanvaller Johan Bakayoko in de wolken met assist bij België-debuut: ‘Ik kende de grote sterren niet’

De 37-jarige Duitser Domenico Tedesco is de opvolger van Spanjaard Roberto Martínez, die na de vroege uitschakeling op het WK in Qatar stopte bij de Rode Duivels en afgelopen donderdag zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Portugal met 4-0 won van Liechtenstein.

PSV’er Johan Bakayoko maakte als invaller zijn debuut voor België en tekende voor de assist bij de 0-3. Lukaku (29) is al goed voor 71 goals voor de Belgen, waar hij ruimschoots topscorer aller tijden is. Bij de Zweden viel de 41-jarige Zlatan Ibrahimovic een klein kwartier voor tijd in, maar ook de spits van AC Milan kon het tij niet meer keren.

Bakayoko was na afloop ,,blij en trots” na zijn debuut: ,,Ik heb even geen woorden om te beschrijven hoe ik me voel. Als nieuwe speler bij een ploeg ben je altijd een beetje bang. Ik kende de grote sterren niet. Maar ik heb de groep snel leren kennen als een echte familie. Iedereen is heel vriendelijk, dat is ideaal voor jonge spelers", aldus de PSV-aanvaller, die een van de gezichten is van een nieuwe Belgische generatie. ,,Die oogt veelbelovend”, aldus de PSV’er.