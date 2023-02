PSV-beul Lucas Ocampos snapt niets van mislukte tijd bij Ajax: ‘Moet je aan de juiste mensen vragen’

Nog niet zo lang geleden was Lucas Ocampos speler bij Ajax. Na een mislukt avontuur in Amsterdam keerde hij terug bij Sevilla en maakte hij gisteravond PSV het leven zuur . Hoe het kan dat het bij Ajax niet werkte? De Argentijn kan daar nog steeds het antwoord niet op geven.

Met een goal en een assist had Ocampos gisteravond een groot aandeel in de smadelijke nederlaag van PSV. Wie de 28-jarige Argentijn zag huishouden in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán zou zich af kunnen vragen waarom hij bij Ajax maar tot slechts honderd speelminuten in de eredivisie kwam. Die vraag werd hem na afloop dan ook door ESPN voorgelegd.

,,Ik denk dat ik uiteindelijk niet het antwoord kan geven", zei Ocampos. ,,Dat moet je aan de juiste mensen vragen. Ik ben naar Nederland en Ajax gegaan om te laten zien wat ik kan, maar jullie weten ook dat ik weinig minuten heb gekregen", aldus de tienvoudig international van Argentinië.

Alfred Schreuder gebruikte Ocampos in slechts vier eredivisiewedstrijden, waarna er deze winter een einde kwam aan de uitleenperiode in Amsterdam. ,,Ik heb me altijd professioneel opgesteld en heb altijd goed getraind, maar ik weet het ook niet. Tot vandaag weet ik niet waarom het niet werkte. Daarom kan ik het ook niet goed uitleggen.”

In de Spaanse media krijgt Ocampos lovende kritieken na zijn optreden tegen PSV: ,,Het vertrek van Lucas Ocampos naar Ajax afgelopen zomer was moeilijk te begrijpen en te verteren. Hij was altijd een voetballer die perfect was aangepast aan de stad en het Sevilla-shirt zat hem als gegoten. In de eerste vier seizoenen had hij 34 doelpunten gemaakt, maar toch verliet hij de club. Tegen PSV onderstreepte hij zijn terugkeer", schrijft Marca.

