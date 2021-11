PSV heeft Europese oppepper nodig en wil alles in eigen hand houden

Door Rik Elfrink



PSV wil vanavond tegen AS Monaco in de Europa League alles in eigen hand houden, zei trainer Roger Schmidt gisteren in Stade Louis II. Aan de tegenstander kleeft een poenerig imago, maar het perszaaltje waarin de Duitser sprak straalde niets van weelde uit. Voor het trainingscomplex van de Monegasken, een kilometer of vier verderop tussen woeste rotsen, heeft de thuisploeg de geldbuidel wél flink laten rammelen en recent 55 miljoen euro uitgetrokken. Het stadion is later toe aan een opknapbeurtje, iets wat voor de selectie van PSV de afgelopen jaren ook regelmatig gold.