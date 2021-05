PSV juicht vanavond voor Manchester United

De winnaar van de Europa League plaatst zich rechtstreeks voor de Champions League van volgend jaar. Dat heeft gevolgen voor de ploegen die zich via de voorronden voor Europese toernooien moeten plaatsen. Voor PSV is een overwinning van Manchester United vanavond zeer welkom. United plaatste zich via de eigen competitie al rechtstreeks voor de Champions League. Het heeft het ticket van EL-winst dus niet nodig en dus schuiven alle clubs een plekje omhoog.

Volledig scherm Manchester United won de Europa League in 2017 ten koste van Ajax. © AP

Voor PSV is dit precies genoeg om een ronde later in te stromen in de kwalificatie voor de Champions League. PSV begint dan pas in de derde ronde in plaats van de tweede. PSV moet in dat geval twee kwalificatierondes overleven om zich voor de groepsfase van de Champions League te plaatsen. Bovendien is het dan op zijn minst zeker van Europa League-voetbal.

De tegenstander van United slaagde er niet in om zich via La Liga te plaatsen voor Europees voetbal. De finale van de Europa League is daarmee de enige optie voor Villarreal om volgend een nieuwe Europese campagne af te dwingen. Voor PSV zou dit dus slecht nieuws betekenen. Niet alleen moet het dan een ronde extra overleven om de Champions League in te gaan, deelname aan een Europees toernooi staat dan op de tocht. In het slechtste geval zou PSV niet eens mee mogen doen aan de de splinternieuwe Conference League. Dat gebeurt alleen als PSV drie play-off wedstrijden achter elkaar verliest.