PSV-opponent Arsenal laat punten liggen in Southampton, Aston Villa haalt uit na ontslag Gerrard

Arsenal blijft koploper in de Premier League met 28 punten na elf wedstrijden. De voorsprong op Manchester City, dat gisteren al met 3-1 won van Brighton, is twee punten. Het was voor Arsenal pas het tweede puntenverlies in veertien competitieduels en vier Europese duels. Op zondag 4 september verloor Arsenal met 3-1 bij Manchester United, toen de eerste punten voor Erik ten Hag in de Premier League.



Granit Xhaka was donderdagavond met zijn goal in de 70ste minuut al de matchwinner tegen PSV. De Zwitser scoorde vandaag opnieuw fraai, waardoor Arsenal in de elfde minuut al op voorsprong kwam in het St. Mary's Stadium. De linkspoot schoot met rechts raak na een voorzet van Ben White. Arsenal kreeg daarna wat kansen om die voorsprong uit te bouwen, maar in de 65ste minuut zorgde Stuart Armstrong voor de 1-1 namens Southampton. Arsenal-captain Martin Ødegaard leek in de 79ste minuut de 1-2 te maken, maar de bal was al nipt over de achterlijn geweest toen de Schotse linksback Kieran Tierney de bal terugtrok.