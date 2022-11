PSV-opponent Sevilla pakt voor rust al twee keer rood en verliest in eigen huis ook van Real Sociedad

Sevilla, de komende tegenstander van PSV in de Europa League, heeft woensdagavond de thuiswedstrijd tegen Real Sociedad met 2-1 verloren. Daarmee wist de Andalusische club voor de vijfde wedstrijd op rij niet te winnen in de Spaanse competitie La Liga. De ploeg kwam al in de eerste helft met negen man te spelen na twee rode kaarten.

Alexander Sørloth, voormalig speler van FC Groningen, opende namens de bezoekers de score in de 20e minuut. Met een fraaie stift liet hij Sevilla-keeper Bono kansloos. Acht minuten later kreeg de Kroaat Ivan Rakitic rood in zijn vierhonderdste wedstrijd in La Liga. Het was zijn vierde in de Spaanse competitie. Ploeggenoot Tanguy Nianzou volgde zijn gang naar de kleedkamer zes minuten later nadat hij net als Rakitic direct rood kreeg wegens ruw spel.

Kort daarop profiteerde Real Sociedad van het overtal. De Baskische ploeg verdubbelde de voorsprong via een goal in de 36e minuut van Brais Mendez. Kort voor rust deed Sevilla nog wat terug dankzij Rafa Mir (1-2). Maar in de tweede helft was de thuisploeg ondanks regelmatig aandringen niet in staat om een nederlaag af te wenden.

Volledig scherm Alexander Sorloth viert zijn treffer © ANP / EPA

Zeventiende plek

In de Spaanse competitie heeft Sevilla tot dusver slechts twee keer weten te winnen, zeven wedstrijden werden verloren en vijf duels eindigden in een gelijke stand. Met 11 punten bezet de club de zeventiende plek. Door de zege klimt Real Sociedad naar de derde plaats in La Liga met 26 punten uit veertien wedstrijden. Real Madrid staat tweede met 32 punten uit dertien wedstrijden, aan kop gaat Barcelona dat in veertien wedstrijden 37 punten behaalde.

PSV speelt in de tussenronde van de Europa League op 16 februari uit tegen Sevilla, een week later volgt de thuiswedstrijd.