PSV-plaaggeest Icardi helpt Inter aan zege bij SPAL

Van Dijk haalt opgelucht adem na bloedeloos gelijkspel

20:07 De kenners waren het er vooraf over eens: het kon niet anders of het treffen tussen Liverpool - met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis - en Manchester City, de ongeslagen koplopers van de Premier League, moest een geweldige kraker worden. Helaas bleef het spektakel uit.