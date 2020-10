PSV-spits Zahavi krijgt na cruciale misser belletje van Israëlische premier Netanyahu

Tegen de Schotten bleef het na 120 minuten 0-0 en vanaf de stip moest een beslissing worden geforceerd. Als enige van acht strafschopnemers faalde Zahavi, die volgens Israëlische media in de kleedkamer in huilen uitbarstte. Een telefoontje van premier Benjamin Netanyahu moest hem weer opbeuren, maar Zahavi was ontroostbaar. De leider van het Israëlische land deelde het telefoontje op sociale media.



In de EK-kwalificatie was Zahavi tot nu toe met liefst elf goals extreem belangrijk geweest voor Israël. Hij staat nu op twintig goals in 55 interlands.