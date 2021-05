PSV wil Luuk de Jong verleiden tot terugkeer, al is spits gelukkig in Sevilla

Bakerpraatjes Pittig eten en ananas helpen niet, maar dit is wel een manier om de bevalling op gang te helpen

24 mei Het geslacht van je baby voorspel je met baking soda, grote buik, dan wordt het een grote baby en wanneer je last hebt van pukkels, dan krijg je een meisje. Er doen tal van bakerpraatjes de ronde. Fictie? Of zit er toch een kern van waarheid in? Vandaag: de bevalling wek je op met vrijen of pittig eten.