Puyol slaat aanbod van FC Barcelona af: ‘Geen makkelijke beslissing’

Carabao Cup Hoever kopt raak namens Liverpool, Chong ontsnapt met schaamrood op de kaken

10:02 Een bijzondere avond voor Ki-Jana Hoever. De 17-jarige verdediger, die in 2018 van Ajax naar Liverpool overstapte, maakte vanavond in de Carabao Cup zijn eerste treffer namens The Reds. Ian Maatsen kende een memorabele avond bij Chelsea terwijl Tahith Chong met Manchester United penalty's nodig had tegen Rochdale.