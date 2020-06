Quiz | Onder welke naam kennen we de Derby di Torino ook?

Video's Muriel maakt indruk bij winnend Atalanta met schitteren­de doelpunten

28 juni In de Serie A heeft Atalanta de vierde plaats verstevigd. De ploeg van Marten de Roon en Hans Hateboer pakte drie punten in de uitwedstrijd tegen Udinese (2-3). De Colombiaan Luis Muriel was met twee treffers in de slotfase de gevierde man bij de bezoekers, die de derde competitiezege op rij behaalden.