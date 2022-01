Raakt België vanavond na drie jaar de eerste plaats op de FIFA-ranglijst kwijt?

Samenvatting Engeland jubelt om Steven Bergwijn: ‘Van 27 miljoen aan weggegooid geld naar gewicht in goud waard’

Steven Bergwijn is de held van Tottenham Hotspur. Met zijn twee doelpunten diep in blessuretijd gisteren tegen Leicester City schoot hij de noord-Londenaren hoogstpersoonlijk naar de drie punten. De Engelse media pakken uit: ,,Stevie Wonder steelt zege voor Spurs.”

