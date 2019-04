‘Racisme-rel in Italië zal Juventus geen pijn doen’

Vink speelde in de jaren negentig in de Italiaanse Serie A voor Genoa maar had ondanks zijn Surinaamse achtergrond nooit last van discriminatie, zo zegt hij zelf. ,,De beste spelers speelden toen in Italië. Ik had het idee dat het niet uitmaakte of je geel, zwart, bruin of wit was toen. Als je maar heel goed was. Nu lijkt het inderdaad of het meer is. Er was dat incident rond Koulibaly van Napoli laatst. En Balotelli heeft het natuurlijk ook nooit makkelijk gehad.”