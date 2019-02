Rai Vloet per direct weg bij Serie A-club Frosinone

De overgang van Vloet in de zomer naar Frosinone bepaald niet. NAC maakte bekend dat de speler aan de Zwitserse tweedeklasser FC Chiasso was verkocht. De speler wilde er zelf in een interview in januari niet teveel over uitweiden. ,,Er is ook weinig te vertellen. Ik heb nooit anders begrepen dan dat ik naar Frosinone zou gaan. Via die Zwitserse club zou dat minder geld kosten. Met dat soort juridische zaken hou ik me niet bezig.”