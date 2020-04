Rakitic over Barça: ‘Behandel me niet als een zak aardappelen’

De 32-jarige middenvelder maakt sinds 2014 onderdeel uit van Barcelona, maar heeft dit seizoen slechts tien duels gespeeld, omdat Frenkie de Jong zijn plek heeft overgenomen. ,,Ik wil ergens zijn waar ik me gewaardeerd en gerespecteerd voel. Als dat hier is, dan is dat mooi, maar als dat elders moet zijn dan ben ík degene die daarover gaat. Niet iemand anders", legt Rakitic uit bij Mundo Deportivo.



Rakitic bevestigt in het interview ook dat hij als ruilmiddel werd gebruikt in een mogelijke deal met Paris Saint-Germain om Neymar terug te halen naar Barcelona.



,,Afgelopen jaar was het beste jaar dat ik hier heb gehad en ik was teleurgesteld met hoe ik werd behandeld. Ik was verbaasd en ik begreep er niets van”, zegt Rakitic. ,,Het eerste halfjaar van dit seizoen was niet best en ik heb niet veel gespeeld. Dat was verrassend, maar ik hoop dat ik mijn laatste jaar van mijn contract hier kan uitdienen.”