Rakitic wil voetballen: ‘Een risico? Dat geldt ook voor supermarktmedewerkers’

Net als in de rest van de wereld ligt ook de Spaanse competitie al wekenlang stil. In La Liga wordt sinds begin maart niet meer gevoetbald, mede omdat Spanje een van de landen is die het zwaarst is getroffen door het coronavirus. Maar als het aan Rakitic ligt, wordt er snel weer gevoetbald. ,,De tijd is gekomen dat wij iets moeten teruggeven aan de samenleving, na alles wat de samenleving ons heeft gegeven."

In de ogen van de Kroaat doen de clubs en spelers dat dus door weer aan de slag te gaan. ,,Ik weet nog dat we op het punt stonden om de heenwedstrijd tegen Napoli te gaan spelen, in de Champions League, toen dit allemaal begon", aldus Rakitic. ,,Die trip maakten we in grote onzekerheid. Wat we - in mijn ogen - nu moeten doen is positief denken en hopen dat hetgeen ons nu zo heeft verrast ons nooit meer kan en zal verrassen. Meer dan ooit moeten we nu eensgezind zijn, onze krachten bundelen en als winnaars uit deze situatie komen.”

Waardering

Rakitic sluit zijn ogen dan ook niet voor alles wat er momenteel gebeurt in de samenleving, zoals in de zorg of met mensen die met het virus te maken krijgen. ,,Er zijn veel mensen die klappen hebben gehad, dát zijn onze helden. Sommigen van hen hebben onherstelbare schade opgelopen. Aan die mensen wil ik mijn steun, een knuffel en eeuwige waardering aanbieden. We zullen nooit vergeten wat er allemaal is gebeurd, maar we kunnen niet alleen maar in het negatieve blijven hangen: we moeten ook vooruit.”

Dat er een streep is gezet door bepaalde Europese competities, zoals de eredivisie, snapt Rakitic. ,,We moeten alle besluiten respecteren, er kan niet één lijn worden getrokken in alle landen en competities. Iedereen doet wat het beste is voor de samenleving. Maar voetbal is zeer belangrijk voor veel mensen. Er wordt veel gepraat over de problemen qua financiën, speelkalender en sponsoring, maar niemand heeft het over het feit dat voetbalclubs grote onderdelen van veel levens zijn, en dat dat opeens is afgepakt van mensen.”