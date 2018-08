Ramos geeft Klopp veeg uit de pan

Voorbeschouwing Serie A: Wie klopt Juventus en Ronaldo?

9:08 Het nieuwe seizoen van de Italiaanse Serie A barst zaterdag om 18.00 uur los met Chievo - Juventus. Ofwel: het mogelijke debuut van Cristiano Ronaldo in de Serie A. Met de komst van de Portugese superster is Juventus wederom de te kloppen ploeg in Italië. Maar de concurrentie, met name Internazionale, zat deze zomer ook niet stil. De vijf grootste titelkandidaten in Italië op een rijtje.