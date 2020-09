Ramos verzekert Real Madrid met panenka van drie punten bij Betis

Aan het begin van de tweede helft kwam Real Madrid weer op gelijke hoogte door een eigen goal van Emerson, die onder druk van Karim Benzema een voorzet van Dani Carvajal in eigen doel gleed. De Braziliaanse verdediger van Real Betis moest even later met rood van het veld, voor het neerhalen van de doorgebroken Luka Jovic. In de slotfase bezorgde Sergio Ramos de elf van Madrid de winst. De aanvoerder benutte de strafschop met een panenka, nadat Marc Bartra bij een duel met Borja Mayoral de bal op zijn arm had gekregen. Na het gelijkspel van vorige week bij Real Sociedad (0-0) pakte Real zo de eerste zege van het seizoen.