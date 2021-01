Rampavond voor Koeman met Barcelona: nederlaag in finale Supercup en eerste rood voor Messi

De ploeg uit Baskenland won daarmee de tweede prijs in 36 jaar; net als in 2015 werd Barcelona verslagen in de strijd om de Supercup. Diep in de verlenging kreeg Lionel Messi ook nog eens zijn eerste rode kaart als speler van Barcelona. Hij kreeg zijn rode kaart na een rake rechtse hoek op het gezicht van Asier Villalibre, die met zijn 2-2 in de 90ste minuut ook al voor een verlenging had gezorgd namens Athletic Bilbao. Het was voor Messi pas zijn eerste ooit voor Barça, de club waar hij inmiddels al 753 wedstrijden voor speelde. Messi kreeg er al wel twee bij de nationale ploeg van Argentinië. Bij de eerste moest hij huilen, want dat was bij zijn debuut tegen Hongarije in 2005 na slechts 43 seconden.