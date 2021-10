Rangers-icoon en voormalig Schots bondscoach Walter Smith (73) overleden

Walter Smith is op 73-jarige leeftijd overleden. De voormalig verdediger uit Lanark was zeer succesvol en geliefd als trainer van Rangers FC uit Glasgow, waarmee hij in totaal tien keer kampioen werd en 21 prijzen won. Smith had al maandenlang gezondheidsklachten.

Als verdediger speelde Smith van 1966 tot 1980 voor Dundee United, met tussendoor nog korte uitstapjes naar Dallas Tornado en Dumbarton.



Van 1978 tot 1986 was hij coach van Schotland onder 19 en Schotland onder 21. Ook was hij assistent van de Schotse bondscoach Alex Ferguson tijdens het WK 1986 in Mexico en vijf jaar assistent van Graeme Souness, waarna hij in 1991 werd aangesteld als hoofdtrainer van Rangers. Tot 1998 was hij werkzaam op Ibrox, waar Dick Advocaat hem opvolgde. Hij werd zeven keer op rij kampioen met Rangers, alleen in het laatste seizoen was Celtic te sterk en voorkwam het daarmee tien titels op rij voor de grote rivaal.

Van juli 1998 tot maart 2002 was Smith vervolgens coach van Everton, waar David Moyes hem opvolgde. Daarna was hij korte tijd assistent van Sir Alex Ferguson bij Manchester United. Van december 2004 tot januari 2007 was Smith bondscoach van Schotland, om vervolgens weer terug te keren bij Rangers. Daar was hij tot de zomer van 2011 nog de baas, resulterend in drie opeenvolgende landstitels. Met Smith als trainer bereikte de Schotse club in 2008 de finale van de UEFA Cup, waarin het Zenit van Advocaat te sterk bleek. Over de twee periodes op Ibrox verdeeld won hij liefst 21 prijzen met de Schotse recordkampioen. Na Bill Struth (coach van 1920 tot 1954) is hij de meest succesvolle coach ooit van Rangers.

Smith was in totaal 810 wedstrijden coach, waarvan 626 namens Rangers. In 2013 was hij ook nog even voorzitter van de club uit Glasgow, nadat de club in 2012 werd teruggezet naar het vierde niveau van Schotland na grote financiële problemen. Afgelopen seizoen werd Rangers onder coach Steven Gerrard voor het eerst sinds 2011 weer kampioen, waarmee Celtic er (net als Rangers in 1998) niet in slaagde tien landstitels op rij te veroveren.

Volledig scherm Walter Smith. © anp