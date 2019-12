Rangers: Morelos racistisch bejegend door Celtic-fans

Statistieken Agüero, Silva, Messi en Payet domineer­den de jaren ‘10

15:03 Liverpool stevent af op het kampioenschap in de Premier League in 2020, maar de jaren ‘10 werden in Engeland gedomineerd door Manchester City. De leukste statistieken van de afgelopen tien jaar Premier League (en de overige Europese topcompetities) op een rijtje, met een aantal opvallende uitkomsten.