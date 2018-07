Rangnick weer een jaar trainer bij RB Leipzig

Qatar staat open voor WK met 48 landen: 'Waarom niet?'

8 juli Het WK 2018 in Rusland is nog niet afgelopen, maar in Qatar zijn ze al druk doende met het WK over vier jaar in dat land. En misschien wordt dat wel het eerste WK met 48 landen. Dat laat Nasser Al Khater namens de organisatie aan persbureau AP weten.