Ranieri bij terugkeer met Kluivert en invaller Karsdorp langs Empoli

Even later was het aan de andere kant raak, toen Juan Jesus op knullige wijze in eigen doel kopte. Patrik Schick, die als vervanger van de geschorste Edin Dzeko in de spits mocht acteren, maakte er in de 33ste minuut 2-1 van met een kopbal. Het was de derde goal van de wedstrijd die voortkwam uit een dood spelmoment.