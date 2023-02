Rashford en Sancho slaan toe na wissel Weghorst, maar Ten Hag ziet Manchester United punten verspelen

Manchester United heeft vanavond twee punten laten liggen in de thuiswedstrijd tegen Leeds United. Na de wissel van Wout Weghorst scoorden man in vorm Marcus Rashford en invaller Jadon Sancho nog voor de ploeg van Erik ten Hag, maar het leverde slechts een 2-2 gelijkspel op. Zondagmiddag staan de clubs opnieuw tegenover elkaar in de Premier League.

Manchester United laat met het gelijkspel na om in te lopen op koploper Arsenal en nummer twee Manchester City. Arsenal heeft nu zeven punten meer, maar ook nog twee duels minder gespeeld. Manchester City behoudt een voorsprong van twee punten op de stadsrivaal met een wedstrijd minder gespeeld.



Leeds United kwam vanavond na 56 seconden al op voorsprong via Wilfried Gnonto, die afgelopen zomer voor 5 miljoen euro overkwam van FC Zürich nadat ook Feyenoord en PSV interesse hadden in de 19-jarige en razendsnelle Italiaan. De bezoekers uit Leeds zagen daarna al snel linksbuiten Luis Sinisterra en verdediger Pascal Struijk (hoofdblessure) uitvallen, maar hielden dapper stand.

Kort na rust sloeg Leeds United opnieuw toe. Uit een voorzet van Crysensio Summerville, die al na acht minuten in het veld was gekomen voor Sinisterra, ging de bal via Raphaël Varane achter doelman David de Gea: 0-2.

In de 59ste minuut greep Erik ten Hag in. Hij haalde spits Wout Weghorst, die een matige wedstrijd speelde, naar de kant en bracht met Jadon Sancho en Facundo Pellistri twee frisse vleugelaanvallers in het veld. Uit een voorzet van Pellistri kopte Marcus Rashford drie minuten later al de 1-2 binnen. Rashford verkeert in topvorm en bewees dat door voor de zesde keer op rij te scoren op Old Trafford, iets wat Wayne Rooney in 2012 voor het laatst deed.

Jadon Sancho, die de afgelopen maanden vanwege fysieke en mentale problemen nog even voor zichzelf trainde bij OJC Rosmalen, zorgde in de 70ste minuut met een fraaie individuele actie vanaf links voor de 2-2. Met nog 25 minuten te spelen leek het daarna wachten op de 3-2 voor Manchester United, maar die viel niet. Zo bleef de reeks overwinningen op Old Trafford voor Erik ten Hag bij 13 en liet hij een kans liggen om in te lopen op de twee voornaamste titelkandidaten.

Leeds United klom door het puntje van de zeventiende naar de zestiende plaats, over West Ham United heen. De ploeg stond vanavond onder leiding van interim-trainers Michael Skubala, Chris Armas en Paco Gallardo. Zij staan voorlopig aan het roer, nadat afgelopen maandag Jesse Marsch werd ontslagen, een dag na de 1-0 nederlaag bij Nottingham Forest.

Komende zondag (15.00 uur) staan de clubs alweer tegenover elkaar, dan op Elland Road. Of het interim-trio dan nog steeds voor de groep staat is nog niet duidelijk. Leeds United zou interesse hebben in Arne Slot, maar die zal niet tussentijds vertrekken bij eredivisiekoploper Feyenoord. Andoni Iraola zou de belangrijkste kandidaat zijn in Leeds, maar de Bask lijkt niet van plan om nu al te vertrekken bij Rayo Vallecano. Met het bescheiden clubje uit Madrid staat hij nu op de vijfde plaats in La Liga.

Na de dubbele confrontatie met Leeds United gaat voor Erik ten Hag de focus op de duels met FC Barcelona. Tegen de koploper van Spanje moet United zich zien te plaatsen voor de achtste finales van de Europa League. De heenwedstrijd is volgende week in Camp Nou, de return een week later op Old Trafford.

