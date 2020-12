Rashford gelooft in rooskleurige toekomst voor Van de Beek & co

Marcus Rashford is overtuigd dat Manchester United de komende jaren weer grote prijzen kan winnen. De jonge aanvaller laat zich in de officiële podcast van Manchester United positief uit over het team van Donny van de Beek, dat al drie jaar lang wacht op een trofee.

,,Het team dat we nu hebben is in staat grote prijzen te winnen. We zijn er nog niet, maar mijn gevoel is dat we een nog een laatste stapje moeten maken om weer dat team te worden dat om alle titels kan strijden", zei Rashford die donderdag twee keer scoorde in de 2-3 overwinning bij Sheffield United. Manchester United was in 2017 voor het laatst succesvol; de Europa League en de League Cup werden toen veroverd.

De huidige nummer zeven van de Premier League won in 2013 onder clublegende Alex Furguson zijn laatste landstitel. Rashord gelooft dat United de komende jaren een goede kans maakt om de competitie te winnen: ,,In de grote wedstrijden doen we nauwelijks onder voor de tegenstander en ik ben er zeker van dat we alle topteams kunnen verslaan, of het nou Liverpool is, Manchester City of Paris Saint-Germain. Wat we nodig hebben is een sterke reeks van overwinningen en de komende periode rond de feestdagen leent zich daar goed voor. Het vertrouwen op het veld is er.”

Manchester United won onder de voormalige coach Sir Alex (1986-2013) dertien keer de Premier League en twee keer de Champions League. Sinds het vertrek van de Schot is United niet meer superieur. Het won geen een keer de competitie en won na de twee eerder genoemde prijzen nog de Fa Cup en Community Shield in 2016.

Dit jaar gaat het ook nog niet zoals gewenst bij The Red Devils. In de Champions League werd het dit jaar uitgeschakeld in de groepsfase, door het beslissende duel met RB Leipzig met 3-2 te verliezen. United eindigde als derde waardoor het bij de laatste 32 van de Europa League instroomt. In de competitie die in 2017 werd gewonnen speelt het in februari tegen Real Sociedad. Vanmiddag om half zes ontvangt Manchester United Leeds United voor de competitie op Old Trafford. Bij winst stijgen de mannen van Ole Gunnar Solskjær naar de top vier.