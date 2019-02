Rashford helpt Manchester United aan zege in Leicester

Video Atlético Madrid loopt niet in op Barcelona: nederlaag bij Betis

18:35 Atlético Madrid is er niet in geslaagd om in te lopen op koploper FC Barcelona, dat gisteravond met 2-2 gelijkspeelde tegen Valencia. De ploeg van Diego Simeone ging vanmiddag in Sevilla zelf met 1-0 onderuit bij Real Betis.