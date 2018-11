Rashford verlost Manchester United tegen taai Bournemouth

Atlético lijdt duur puntenver­lies bij laagvlie­ger Leganés

15:36 Atlético Madrid had zich vanmiddag voor even aan kop van de Spaanse Liga kunnen nestelen, maar verzuimde dat door bij Leganés in de slotfase een voorsprong te verspelen. Invaller Guido Carrillo was de gevierde man bij de thuisploeg door acht minuten voor tijd de 1-1 achter Jan Oblak te werken.