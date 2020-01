Rashford vraagteken voor Liverpool

Rashford viel gisteren tijdens het bekerduel met Wolverhampton in. ,,Hij heeft al een tijdje last en daarom wilde ik hem tegen de Wolves eigenlijk niet laten spelen", aldus Solskjaer. ,,Gezien de stand was het echter nodig om hem in te brengen. Vervolgens kreeg hij een 'knietje' in zijn rug, waardoor de blessure is verergerd. We gaan de komende dagen testen of hij het nog redt voor zondag." Rashford scoorde dit seizoen al veertien keer in de Premier League voor The Red Devils.