Raúl Gonzalez wordt trainer van Real Onder 19

Volgens sportkrant Marca gaat hij volgende maand de verkorte trainerscursus volgen die de Spaanse voetbalbond in het leven heeft geroepen voor oud-internationals en spelers die meer dan tien jaar in de hoogste klasse van het Spaanse voetbal zijn uitgekomen.



Daarna kan hij aan de slag als trainer van de Juvenil B, het elftal onder-19 van de Koninklijke. Raúl, 102-voudig international met 44 doelpunten, speelde na zijn lange periode bij Real Madrid nog in Duitsland bij Schalke 04, in Qatar bij Al-Sadd en in de Verenigde Staten bij New York Cosmos waar hij in 2015 zijn loopbaan beëindigde. Daarna nam Raúl, die als voetballer de bijnaam El Butre (De Gier) had, de tijd om over zijn toekomst na te denken.